Policie zasáhla taserem pětadevadesátiletou Australanku, zmatená žena měla nůž

Podle rodinného přítele Andrewa Thalera jeden z policistů zasáhl seniorku dvakrát: do hrudníku a do zad. „Následně upadla na zem, utrpěla zlomeninu lebky a vážné krvácení do mozku,“ přiblížil incident s tím, že rodina Nowlandové už truchlí, protože neočekávají, že zranění přežije.