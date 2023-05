Polsko má zákon, kterým může trestat opozici. Čistá putináda, píší média

Polská opozice ten zákon označuje za hon na čarodějnice proti politickým oponentům národně-konzervativní vlády. A to v roce, kdy zemi čekají parlamentní volby.

„Rusko, ruské vedení, se mnoho let různými způsoby snažilo ovlivňovat politiku různých zemí, snažilo se, aby na něm byly závislé,“ řekl Duda. „Ať lidé, kteří se rozhodli být součástí veřejného života, najdou odvahu postavit se před komisi a říct, jakou roli v těch letech hráli, o co jim šlo,“ uvedl také.

Vládnoucí nacionalistická strana Právo a spravedlnost (PiS) říká, že liberální opoziční Občanská platforma (PO) dovolila, aby se Polsko stalo nebezpečně závislým na ruských fosilních palivech v době vlády PO v letech 2007 až 2015. To podle PiS vyvolává otázky, jestli byli členové PO pod nadvládou Moskvy, napsala agentura Reuters.

Tusk zareagoval tím, že prezidenta na 4. června pozval na „společenské konzultace“ v podobě opoziční demonstrace, kterou svolal do Varšavy na výročí prvních polosvobodných voleb z roku 1989. „Bude nás dobře slyšet a vidět z oken vašeho (Prezidentského) paláce. Přijdete?“ napsal na twitteru.

Další z opozičních předáků, Szymon Holownia, který vede hnutí Polsko 2050 a který si dosud udržoval od Tuska odstup, před novináři ohlásil účast na Tuskem svolané demonstraci a vyzval k účasti i další Poláky. „Varšavský pochod 4. června už není jen a výlučně demonstrací jedné politické strany. Dnes je ve hře už národní bezpečnost, a je to tedy demonstrace, která dá jasně najevo, že musíme v Polsku zastavit kandidáty na diktátory, ty, kteří nám chtějí vzít demokracii,“ zdůraznil podle televize TVN 24.

Komise by měla mít pravomoc lidem, u nichž dojde k závěru, že jednali pod ruským vlivem, na 10 let zakázat zisk bezpečnostní prověrky nebo práci v pozicích s odpovědností za veřejné prostředky, čímž by je fakticky diskvalifikovala z veřejných funkcí. Její členy má vybírat parlament, v němž má PiS a její slabší spojenec většinu. Ústavní experti podle nezávislých médií varovali, že proti rozhodnutí komise fakticky nebude možné se odvolat k soudu.