„Zrádci a lháři.“ Zbavme opozici občanství, zaznívá v Polsku

Podle polské ministryně Anny Moskwové je „k zamyšlení“ vytvoření systému postihů proti lidem, kteří „lžou a pracují proti Polsku“. Na mysli měla opozici.

Pokušení by bylo

„My bohužel nemůžeme odebrat cestovní pasy těm, kdo v Bruselu lžou a pracují proti Polsku. Nemáme takový nástroj,“ řekla Moskwová s tím, že by to bylo v rozporu s evropským právem. „I když mnoho z nás by takové pokušení mělo,“ dodala mistryně v kabinetu vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS).

U toho, kdo jede do zahraničí a poštvává tam proti Polsku, by se podle političky mělo zvážit, zda „je ještě hoden toho, stát pod bílo-červenou vlajkou“. Výroky Moskwové byly namířené proti opozici, zejména europoslancům, kteří v minulosti mimo jiné upozorňovali na zhoršující se stav právního státu v zemi.

Moskwová také dodala, že se s myšlenkou na vytvoření „nějakých nástrojů“ obrátí na ministra spravedlnosti. Výroky politička pronesla v odpovědi na dotaz, jenž zazněl na setkání s voliči ve městě Kozienice ve východním Polsku. Vyvolala tím pobouření u opozice.

„Ministryně Moskwová má za to, že občané, kteří nepodporují PiS, mají přijít o občanství. Lituje, že to EU neumožňuje… Právo na to, určovat, kdo je Polákem, má mít Kaczyński? Tak to má vypadat? Oni jsou nemocní nenávistí,“ napsal například politik opoziční Občanské platformy Marcin Kierwiński. Odkazoval tak na lídra vládnoucí strany Jarosława Kaczyńského.

Jsou za tím emoce, zní z PiS

Pro ostrá slova ministryně ale neměli příliš pochopení ani její kolegové ze strany PiS. „Takovou frázi bych nepoužil a považuju ji za rétorickou figuru vyplývající ze silných emocí, které se při takových setkáních uvolňují,“ komentoval věc politik PiS Błażej Poboży z ministerstva vnitra.

Sama politička se svá slova v úterý pokusila vysvětlit ve vysílání soukromé televize TVN, jež je na rozdíl od státních médií k vládě PiS kritická. „Myslím, že jste mistři v překrucování slov, a toto je toho dalším důkazem,“ řekla Moskwová na adresu televize.

„Důležitý je záměr sdělení. Jak říkám, Poláci jsou znepokojeni těmito negativními hlasy, mají obavy, že polští představitelé de facto nereprezentují hlas Polska, a to je jádro této diskuse, do které se rádi pustíme,“ uvedla ministryně.

Představa o zemi, kde budou sami

Podle komentátorky deníku Rzeczpospolita Zuzanny Dąbrowské jsou výroky Moskwové předvolební mediální přestřelkou. „Opozice se bouří, vláda se vykrucuje, média mají práci. Pasy a občanství vám přeci (zatím) nikdo odebírat nebude. Ale myšlenka žije dál,“ podotýká komentátorka.

„To zatím není skutečný problém. Problémem je představa, kterou probouzí u části voličů PiS. O zemi, kde budou sami. Kde nikdo nebude překážet, otravovat a kritizovat. Protože takoví lidé budou posláni do zahraničí, nebo možná zavřeni do detenčních center,“ dodává Dąbrowska.

Rozhovor s Adamem Bodnarem Tématu sledování opozice, ale i stavu právního státu v současném Polsku jsme se nedávno věnovali v rozhovoru s bývalým polským ombudsmanem Adamem Bodnarem. Dezinformace v Polsku nešíří Rusové, ale vláda, říká bývalý ombudsman

To, že takové myšlenky mezi některými voliči strany PiS skutečně žijí, ukázaly i další stranické akce, například víkendový mítink v Radomi. Europoslanci a poslanci PiS tam od sympatizanta dostali doporučení, aby v Sejmu prosadili možnost odebrat občanství těm, kteří v Bruselu hanobí „nejjasnější republiku“, čili „zrádcům národa“.

„To je otázka, která by se dala položit – zda by skutečně bylo možné v souladu s ústavou odejmout občanství za názory, které naší zemi škodí. V současnosti právo takovou možnost neumožňuje,“ odpověděl místopředseda poslaneckého klubu PiS Marek Suski.

„Nepřátelé vlasti“

Stejný dotaz na odebrání občanství „nepřátelům vlasti v Bruselu“ dostal v neděli na předvolební akci v Lublinu i ultrakonzervativní ministr školství Przemysław Czarnek. Žena na akci jmenovala několik opozičních europoslanců a sklidila za to mezi voliči PiS potlesk.

„Apeluju na média, co jsou tady, a na ty, kteří nás sledují na facebooku: To o občanství jsem neřekl já, ale tady paní. Ale já, upřímně řečeno, jako občan, s ní souhlasím stejně tak, jako s ní souhlasíte vy,“ řekl ministr školství publiku. „Není to ale hlas vlády, nelze je zbavit občanství, už není ta doba,“ dodal.

Panie @MKierwinski, niech Pan posłucha dokładnie co powiedziałem. Niech Pan wysłucha wnikliwie również tego, co o Was myślą Polacy i co mówią... https://t.co/n24gNzjiFP pic.twitter.com/b8ftmKktgl — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) March 27, 2023

O vyhrocené předvolební atmosféře a rétorice svědčí i další výroky. Na sobotním mítinku PiS od příznivců strany zaznělo, že je lídr opoziční Občanské platformy Donald Tusk „synem nebo vnukem esesmana“.

Europoslanec PiS Dominik Tarczyński na stejné akci Tuska nazval „vlkem v německé kůži“ a tím, kdo „nic neumí, protože má dvě německé ruce“.

Tusk o „cele plus“

Expremiér Donald Tusk zase avizoval „program cela plus“. Jde o narážku na název vlajkového sociálního programu PiS 500+ a také aféru „Vila+“ související s ministrem školství Czarnkem.

„Celou plus“ má Tusk na mysli, že pokud opozice vyhraje volby, spravedlnost „si posvítí“ na lidi, kteří „zavedli systém dojení státu“. Mluvil o tom například před billboardem, který anoncuje nábor do vězeňské služby.