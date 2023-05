Popravili desítky zajatých Němců. Ve Francii začíná hledání hrobů

Osmadevadesátiletý Réveil je posledním žijícím členem místní pobočky odbojové skupiny FTP (Francs et Tireurs Partisans) a osobně byl svědkem hromadné popravy na místě zvaném Le Vert.

„Byl to strašně horký den. Přinutili jsme je vykopat si vlastní hroby. Byli zabiti a polili jsme je nehašeným vápnem. Pamatuji si, že to páchlo krví. Už jsme o tom nikdy nemluvili,“ dodal.

Edmond Réveil, jehož kódové jméno v odboji bylo Papillon (Motýl), držel záležitost v tajnosti celých 75 let, a to i před svou rodinou. Pak nečekaně v roce 2019 vstal na konci setkání Národní asociace veteránů a oznámil, že má něco na srdci.

Réveil se zúčastnil povstání v Tulle a poté se připojil k eskortní skupině, která zamířila na východ. K Meymacu dorazili 12. června přibližně s padesáti německými zajatci. „Žádná ze skupin odporu nechtěla mít s vězni nic společného. Nevěděli jsme, co s nimi dělat,“ vzpomínal.

Jeden z očitých svědků tehdejších exhumací však nyní naznačil, kde by se hroby mohly nacházet. To by mohlo pomoci místním úřadům i představitelům německé komise pro válečné hroby (VDK), jejíž příjezd je očekáván během několika týdnů. Jejich prvním úkolem je pomocí pozemního radaru určit přesné místo hrobů.