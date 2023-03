Robert Koch: Zaslouží si dnes velký vědec a rasista „svůj“ institut?

V rámci moderního „přepisování dějin“ je to součást trochu skryté, ale nesmírně zajímavé oblasti: Jak se vyrovnávat s odkazem vynikajících vědců, kteří by dnes pravděpodobně okamžitě přišli o diplom a navíc směřovali k soudu? A co věda jako taková? Rozhodně nebývala inkluzívní.

O dvacet let mladší německý lékař Robert Koch byl ve srovnání s teoretikem Pasteurem spíše praktik a organizátor, který dokázal věci dotahovat do důsledků. Změnil laboratorní techniky a dokázal pozorovat a pěstovat jednotlivé druhy bakterií.

Hladovte tak dlouho, dokud nezemřete. Prodlouží vám to život. To byla jediná účinná léčba cukrovky. Pak přišel zázrak: inzulin. Žijte! První pacient s cukrovkou dostal inzulin před sto lety – 11. ledna 1922.

Jejich setkání na světovém lékařském kongresu v Londýně v roce 1881 proběhlo ještě přátelsky. Pasteur ocenil Kochovy nové postupy při práci v laboratoři slovy „to je velký pokrok, pane!“ Už o několik měsíců později ale dva Kochovi žáci zkritizovali Pasteurovy práce o anthraxu. Napsali, že v nich není téměř nic nového a to, co je nové, je chybné.

Robert Koch už od 80. let pravidelně jezdil také do Afriky a Indie . Ze dvou hlavních důvodů: Jednak šlo o prestižní „závody“ v odhalení příčiny cholery nebo léku na malárii. Jednak ho tam vysílal stát, aby pomohl zvládnout epidemie ohrožující fungování německých kolonií. Koch se tak stal i významnou osobností tropické medicíny.

Bylo přitom nezbytné, aby bílý člověk do Afriky a Asie jezdil a žil tam. Musel spravovat svoje kolonie a postarat se o to, aby hospodářsky přispívaly k rozkvětu a bohatnutí Evropy. Hlavním úkolem tropické medicíny tedy bylo zajistit bezpečnost správců kolonií. Jak jejich nadřazená bílá těla ochránit před zkaženým vzduchem pokleslého světa?

V roce 1900 začala v britské kolonii Uganda epidemie spavé nemoci. Během několika let jí podlehlo na čtvrt milionu lidí. Německé kolonie ve východní Africe s Ugandou sousedily, a tak stát vyslal do Afriky svého špičkového vědce Roberta Kocha.

Koch dorazil do Afriky v roce 1906 a zahájil rozsáhlý experiment. Nechal místní obyvatele svážet do „léčebného místa“, které sám označoval za „koncentrační tábor“ . A pak na nich experimentálně používal především látku atoxyl, kterou považoval za nejnadějnější lék proti spavé nemoci.

Židy je třeba vyhladit. Co nejrychleji, co nejefektivněji. To bylo téma konference ve Wannsee 20. ledna 1942. I konference byla rychlá a efektivní. Patnáct vojáků, politiků a úředníků narýsovalo obrysy holokaustu za hodinu a půl.

Samozřejmě, to srovnání je tvrdé. Je to provokace. Ale přece jen, Koch na černých Afričanech prováděl experimenty ještě v roce 1907. To zase nebylo tak dlouho před druhou světovou válkou, nejsou to žádné zasuté středověké dějiny.