Myslel, že má patent na zdraví. Strašidelný příběh vynálezce vaší snídaně

Kellogg se nicméně průběžně vzdělával celý život a dospěl k neochvějnému názoru, že právě on ví, co je pro lidi zdravé a správné.

John Harvey Kellogg. Jeden z nejvýznamnějších ideologů zdraví. Dnes na nás jeho následovníci útočí ze všech stran. Ale byl to on, kdo má zakladatelskou roli.

Masturbace ničí fyzické i duševní zdraví. Musíme tedy před ní naše děti bránit. Kellogg měl poměrně jednoduchý ale účinný plán – dětem je třeba na noc svazovat ruce a jejich pohlaví je dobré ještě umístit do speciální ochranné klece. Kdyby to nefungovalo, je dobré použít elektrické šoky.

Foto: Wikimedia / Library of Congress's Prints and Photographs division USA

Další vizionářka z Battle Creeku už má přímou vazbu na snídaně. Ellen Whiteová (1827–1915) byla spoluzakladatelkou církve Adventistů sedmého dne. Do Battle Creeku přišla v roce 1855. Byla to charismatická, neuvěřitelně pracovitá žena. Tvrdila, že zažila 2 tisíce zjevení, která popisovala ve svých textech.

Ellen Gould Whiteová, spoluzakladatelka církve Adventistů sedmého dne. Fotografie z roku 1864, to jí bylo necelých 40 let.

S její pomocí nakonec Kellogg vystudoval medicínu v New Yorku a po návratu do Battle Creeku se stal ředitelem adventistického sanatoria. Tam byl ve svém živlu – léčil duši i tělo.

A navíc: připravit snídani trvalo dlouho, vyžadovalo to speciální kuchařské dovednosti, rozhodně to neuměl každý.

Manažerské vlohy naopak dřímaly v jeho mladším bratru Willu Keithovi. On založil a řídil Kellogg Company. A on také vnímal požadavky zákazníků – postupně začal do cornflakes přidávat různé příchutě a především cukr.

Úspěšný příběh cornflakes vyústil v dlouholeté soudní spory a nepřátelství dvou bratrů zakladatelů. Historik Howard Markel to popisuje v knize The Kelloggs: The Battling Brothers of Battle Creek.