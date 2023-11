Postavení LGBTQ+ lidí v řadě afrických zemí se zhoršuje, mohou za to i církve

Jen od roku 2007 vynaložily tyto organizace, které zasahují proti právům LGBTQ+, bezpečným potratům, přístupu k antikoncepci a komplexní sexuální výchově, nejméně 54 milionů dolarů na podporu agendy v Africe. Téměř polovina zamířila právě do Ugandy, jak s odkazem na výzkum z roku 2020 organizace OpenDemocracy, informoval deník The Washington Post.

Protizápadní narativ nicméně používají i někteří církevní představitelé. Například Scott Lively, jeden z hlavních vůdců antiLGBTQ+ hnutí ve světě a muž, který byl součástí anti-gay akcí, které následně vyústily v návrh ugandského zákona označovaného jako „Zabijte gaye“ (Kill the gay), pronesl na půdě tamního parlamentu, že homosexualitu do země zavlekl Západ s cílem „tuto nemoc“ přenést na děti, popsal dále nigerijský novinář Okereke.

„Jedním z nich (důvodů, proč se pohled na LGBTQ+ mění k lepšímu) je obrovský nárůst populace a obrovské množství mladých Afričanů, kteří jsou prostřednictvím globalizovaných médií vystaveni modernímu světu a jsou nejen stále více vzájemně propojeni, ale jako LGBTQ+ mají ambiciózní představy o tom, co chtějí a co si zaslouží, pokud jde o práva,“ vysvětluje dále Dorfová.

Výpovědi některých příslušníků těchto menšin získal například americký deník The New York Times. „Vláda a lidé v Ugandě jsou proti naší existenci,“ uvedl například čtyřiadvacetiletý Mbajjwe Nimiro Wilson, který uprchl jen s batohem na zádech několik dní poté, co ho nepřátelský dav včetně dětí zahnal do kouta, když nakupoval potraviny poblíž útulku pro homosexuály v hlavním městě Kampala.