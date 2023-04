Potratové pilulky budou v USA nadále dostupné. Vyhráno ale není

Právo na potrat je ve Spojených státech jedním z nejprobíranějších témat posledního roku. Loni v červnu tamní Nejvyšší soud zrušil rozsudky nazývané „Roe vs. Wade“ a „Plánované rodičovství vs. Casey“, čímž dal americkým státům plnou pravomoc regulovat jakýkoli aspekt potratů, který není vyloučen federálním zákonem.

Do té doby měly ženy díky rozsudku ve věci Roe vs. Wade v celé zemi právo na interrupci zhruba do 23. týdne těhotenství. Jeho zrušení bylo označováno za historický obrat. A přestože nové nastavení neznamenalo, že interrupce budou automaticky považovány za nelegální, rozhodování o nich se přesunulo do rukou jednotlivých států.