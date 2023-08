Požár na Maui už má 110 obětí. Proč před ohněm nevarovaly sirény?

Za svým rozhodnutím si ale muž i přesto stojí. „Na Havaji se sirény používají k varování lidí před tsunami,“ vysvětlil agentuře Reuters s tím, že jejich použití v případě požáru by mohlo lidi navést přímo do smrtícího žáru.

Požár se totiž šířil po úpatí sopky, svažující se do turistického letoviska Lahaina. „Veřejnost je vycvičena k tomu, aby v případě, že zazní siréna, zamířila na vyvýšená místa,“ doplnil Andaya. „Kdybychom tu noc spustili sirénu, obáváme se, že lidé by se vydali na úbočí hory. Tím by šli přímo do plamenů,“ řekl.