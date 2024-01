Pozůstalí po obětech loňského zemětřesení požadují přísné tresty i pro úředníky

„Ministerstvo kultury a cestovního ruchu provedlo mnoho inspekcí hotelu a udělilo mu čtyři hvězdičky. Pak se zřítil a zabil 72 lidí. Kdo je za to zodpovědný, měl by být obviněn,“ řekla BBC Pervin Aksoy Ipekcioglu, jejíž čtrnáctiletá dcera Serin zemřela. „Kdokoli je zodpovědný a podepsal smlouvu s hotelem Isias, nese vinu za to, co se stalo,“ dodala Safiye Ceviková, které v troskách zahynula čtrnáctiletá dcera Nehir. „Měli by být souzeni za úmyslné zabití,“ řekla kyperským médiím. V případě odsouzení hrozí 11 obžalovaným trest odnětí svobody v rozmezí od dvou let a osmi měsíců do 22 let.