Předsedá klimatické konferenci a tvrdí: Není důvod omezovat fosilní paliva

Na jeho výroky teď upozornil deník The Guardian či Centrum pro klimatické zpravodajství. „Neexistuje žádný vědecký scénář, který by říkal, že postupné ukončení využívání fosilních paliv je to, co povede k dosažení hranice jednoho a půl stupně Celsia,“ uvedl Džábir v narážce na závazek vzešlý z pařížské klimatické konference.