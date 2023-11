Premiér Fiala do Nigérie nepoletí. Nelze pro něj zajistit přijetí

Státům, které takto hlasovaly, vadilo zejména to, že text neobsahuje přímé odsouzení Hamásu za masakr izraelských civilistů ze 7. října. Pro přijetí rezoluce, která je první společnou reakci OSN na novou válku Izraele s hnutím Hamás, hlasovalo 121 států včetně Nigérie.

Fiala do Keni přiletěl v neděli z Addis Abeby, kde jednal s vrcholnými představiteli a zahájil česko-etiopské obchodní fórum. V pondělí předseda vlády zahájil obchodní fórum v Nairobi a navštívil místní muzeum. V úterý se podle plánu setká s keňským prezidentem Williamem Rutoem a poté se čeká tisková konference. Následně by Fiala měl jednat i s keňským ministrem obrany Adenem Dualem. Další program v Keni vzhledem ke zrušenému odpolednímu odletu do Nigérie je v tuto chvíli nejasný.