Přežívají v Gaze a mají rakovinu. Desítky dětí čekají na převoz za hranice

Píše o tom ve svém aktuálním vydání americký deník The New York Times, který mapoval zoufalou snahu o evakuaci dětských onkologických pacientů z Pásma Gazy. Přesuny začaly v polovině října, na koordinaci se podle NYT podílel Bílý dům, Egypt, Izrael a palestinské zdravotní úřady v Gaze pod kontrolou Hamásu.

„Nikdy v životě by mě nenapadlo, že budeme my jako onkologická nemocnice obléháni raketami a všude jsou fosforové bomby… Přísahám, že jsem si řekla, že musíme dát najevo naše poselství a hlas. Promluvit si s Bílým domem, s kýmkoli,“ stálo ve zprávě, kterou NYT připisují zdravotní sestře právě z Al-Rantisi. „Už toho bylo dost, přestaňte… Jsme nemocnice pro děti,“ stálo dále v jejím vzkazu. „Nemají žádné zbraně ani nic jiného. Zvedají ruce a žádají o pomoc. Jsou to děti nemocné rakovinou. Je to katastrofa.“