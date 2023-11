Příměří může pokračovat, když pustíte více Palestinců, vzkázal Hamás Izraeli

Informovala o tom v neděli agentura Reuters. Prodloužení klidu zbraní je s ohledem na možné osvobození dalších rukojmích nakloněný i izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který to v telefonátu řekl americkému prezidentovi Joeu Bidenovi.

Izraelský premiér podle agentury Reuters Bidenovi řekl, že Izrael okamžitě obnoví bojové operace v Pásmu Gazy, jakmile dočasné příměří skončí. Zároveň by prý ale uvítal dohodu o delší přestávce v bojích, pokud by to znamenalo propuštění dalších rukojmích zajatých v Izraeli. Současná dohoda, která začala platit v pátek, má vypršet v pondělí večer, uvedla AFP.