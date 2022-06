Princ Charles přijal od katarského expremiéra kufřík s milionem eur

Kontroverzní katarský premiér šajch Hamad bin Jasín bin Džábar Sání daroval britskému princi Charlesovi tři miliony eur v hotovosti. Napsal to britský nedělník The Sunday Times , podle něhož měl katarský politik, známý také pod přezdívkou HBJ, předávat peníze princi v letech 2011 až 2015.

Soukromá banka Coutts, která sídlí v centru Londýna a královské rodině slouží po staletí, peníze převedla na konta Charlesovy charitativní organizace The Prince of Wales’s Charitable Fund (PWCF). Deník The Times poznamenává, že neexistuje podezření, že by šlo o nelegální platby. Princovy schůzky se šajchem Hamadem se nicméně neobjevily v seznamu oficiálních akcí členů královské rodiny. Pravidla pro přijímání darů sice zmiňují, že pro své charity lze akceptovat šeky, o hotovosti se v nich ale nic nepíše.