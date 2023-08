Podezřelý „skok ke svobodě“ z okna. Pozapomenutý případ ruské učitelky

Dvaapadesátiletá učitelka chemie Oksana Kasenkina skočila z okna ve třetím patře sovětské ambasády v New Yorku. Nohy se jí zapletly do telefonního kabelu, který její pád zmírnil. Přežila.

Navíc, proč by měli tomu vyprávění o Sovětském svazu věřit? Ještě před několika lety to byl hlavní spojenec ve válce proti Hitlerovi. A podle toho o něm také média referovala. Žili tam stateční lidé, veselí, řešili podobné problémy jako Američani. Ještě krátce po válce například New York Times přinesly nadšenou reportáž o tom, jak dobře se žije v Moskvě a jak se město prudce rozvíjí. A najednou, během roku, dvou, jsou to otrokáři ohrožující svobodu nejenom svých vlastních občanů, ale celého světa?