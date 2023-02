NATO, Varšavská smlouva a beznaděj dějin

Evropa po dvou světových válkách. Desítky milionů zabitých, zmrzačených, zraněných lidí. A zmatených lidí, lidí bez iluzí, bez naděje. Zhrozených tím, co se postupně dovídají. O holokaustu. O gulazích. O krutosti, kterou si normální člověk neumí představit.

Jak to mají vědět?

Snad to byla jedinečná příležitost k tomu, aby politici hledali kompromisy. Aby se snažili v maximální možné míře dohodnout. Aby zkušenost dvou válek pro ně byla mantinelem, který jim prostě nedovolí odejít od jednacího stolu, dokud nenajdou přijatelné řešení.

Nestalo se. Začala studená válka, závody ve zbrojení. Místo kompromisu převládl princip „buď my, nebo oni“.

Korejská válka trvala tři roky. Na straně „jihu“ bojovali američtí vojáci, „sever“ podporovala Čína a Sovětský svaz. Během války si Američané poprvé začali pohrávat s myšlenkou opětovného vyzbrojení Německa a jeho začlenění do NATO. Silný spojenec ve střetu s východním blokem chyběl. Pragmatický pohled velmoci, která chtěla především „zadržovat komunismus“- a evropskou situaci vnímala pohledem přes Atlantik.

Pět let po konci války to byla ale pro některé evropské země, zejména Francii, těžko přijatelná myšlenka. Objevuje se tu několik typických motivů, které světovou politiku více či méně intenzivně provázejí dodnes.

Výsledek? Evropské obranné společenství nevzniklo. Vzniklo NATO. Američané prosadili vyzbrojení Německa a jeho začlenění do Aliance.

A do tohoto vzrušeného, rozhodně nikoli hladkého jednání mezi západními spojenci předkládá Sovětský svaz svoje návrhy: Obnovme jednotné Německo jako neutrální stát. Dohodněme se na systému kolektivní bezpečnosti bez nepřátelských vojenských paktů. Sovětský svaz dokonce zkoumá možnost stát se členskou zemí NATO.

A ještě v roce 1956 na konferenci v Ženevě, tedy už po začlenění Německa do NATO a vzniku Varšavské smlouvy, Sovětský svaz navrhuje rozpuštění obou bloků a systém kolektivní bezpečnosti.

„Kolektivní bezpečnost“, sjednocené Německo jako neutrální demilitarizovaný stát, rozpuštění vojenských paktů… Z pohledu Západu by to jednoznačně znamenalo potvrzení sovětské vojenské převahy v Evropě. A riziko, že se tenhle vojenský kolos dá znovu do pohybu. Směrem na západ.