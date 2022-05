Případy opičích neštovic hlásí další evropské země. Experti uklidňují

Portugalsko ve středu oznámilo hned 5 nakažených, všichni jsou to muži žijící v Lisabonu a okolí. Dalších 15 lidí s podobnými příznaky čeká na výsledky. Itálie má zatím jednoho nakaženého, je to člověk z Říma, který se nedávno vrátil z Kanárských ostrovů.

„Obecně se opičí neštovice šíří respiračním přenosem, charakteristika 23 podezřelých případů ukazuje na přenos při pohlavním styku. Nakaženým se daří dobře a jsou izolováni doma, ale jsou pod přísným dohledem pro případ, že by potřebovali nemocniční ošetření,“ uvádí se v prohlášení. Hlavní španělský epidemiolog Fernando Simón uvedl, že je sice nepravděpodobné, že by se opičí neštovice výrazně rozšířily, ale „nelze to vyloučit“.