Němečtí odpůrci očkování prchají do Jižní Ameriky. Žijí zde v „Zeleném ráji“

Zhruba 200 kilometrů od hlavního města Paraguaye Asunciónu se nachází oplocený areál hlídaný ozbrojenými muži. Ve středisku nazvaném Paraiso Verde, tedy „Zelený ráj“, hluboko na paraguayském venkově žije okolo tří stovek obyvatel, což by v této jihoamerické zemi nebylo nic zvláštního.

Jenže ve vesnici, kterou obklopují jen polní cesty a jednotlivé farmy, nezní španělština, jak by se dalo očekávat, ale němčina. V jakémsi rekreačním středisku zde totiž pobývá skrytá a izolovaná komunita převážně německých odpůrců očkování a protipandemických restrikcí.

Paraiso Verde se tak stal symbolem přílivu nejen německých odpůrců očkování do daleké destinace, která po většinu trvání pandemie nevyžadovala žádná zvláštní opatření, přestože počet obětí pandemie v zemi nadále rostl.

Představitelé komunity nicméně odmítli rozhovor se serverem VICE News , novináři se ale s několika obyvateli vesnice podařilo spojit přes telefon. „Mnoho lidí sem do Paraguaye přichází se záměrem mít více svobody, pociťovat menší tlak úředníků, a to zejména v oblasti zdravotnictví,“ řekla serveru Gerhild Wichmannová, která zde žije od srpna 2020.

Paraguay ale byla cílem německých obyvatel ještě dlouho před začátkem pandemie covidu-19. Už v roce 1887 se skupina německých antisemitů přestěhovala do Paraguaye s cílem vytvořit uprostřed drsného terénu árijský ráj. V zemi dokonce vznikla první zahraniční pobočka nacistické strany.

Vysněná oáza sice v zemi nevznikla, došlo ale k položení základů pro to, aby země po skončení druhé světové války přijala prchající nacisty, a to i včetně nechvalně proslulého lékaře Josefa Mengeleho. Dodnes pak v zemi existují například vesnice s názvem „Nueva Germania“, tedy v překladu „Nové Německo“.

V roce 2021 se do Paraguaye podle tamních úřadů přestěhovalo více než 1 600 Němců, což je trojnásobek počtu z předcházejícího roku. A tempo migrace nezpomaluje, naopak. Podle dosavadních odhadů mohou do země za letošní rok přijít až dva tisíce německých občanů, čímž se stanou třetí největší přistěhovaleckou skupinou po Brazilcích a Argentincích.

Záplava nejen německých odpůrců očkování ale mezitím vytváří napětí v paraguayské společnosti. Terčem hněvu je často právě Paraiso Verde, a to i ze strany potomků německých občanů, kteří se do země přistěhovali ještě v 19. století.

Komunitu na paraguayském venkově založil v roce 2016 německy mluvící pár Erwin a Sylvia Annauovi. Od založení komunity se pár stal veřejně známým, Erwin Annau se opakovaně v médiích objevil na záběrech, kde kritizuje migraci do Evropy a slovně napadá muslimy. Annau Paraiso Verde označuje za „ráj volnomyšlenkářů“, kde lidé mohou žít bez toho, aby museli čelit „západním omezením“.

„Byl to dlouhý boj. Dva roky přesvědčování politiků na státní, federální a komunální úrovni, nespočet hodin výzkumu, překladů, předávání aktuálních PRAVDIVÝCH informací o covidu, testech, rouškách a očkování,“ napsal Annau na webu.

V souvislosti s vyvracením „fám“ o své komunitě pak Annau mimo jiné na svém webu uveřejnil příspěvek s otázkami a odpověďmi. „Jste rájem nacistů?“ zní jedna z otázek. „Ne, je to slovo dnes zneužíváno odporným a zavrženíhodným způsobem k zatlačení do kouta těch, kdo jinak politicky smýšlejí,“ odpovídá Annau.

Pověst Paraguaye jako ráje pro nacisty je z velké části připisována Alfredu Stroessnerovi, mladému generálovi, který se dostal k moci v roce 1954 a vedl jihoamerickou zemi jako brutální diktátor 45 let. Stroessner, jehož otec emigroval do Paraguaye ještě několik dekád před druhou světovou válkou, byl obecně považovaný za nacistického sympatizanta.

„Stroessnerův styl oblékání, chování, způsob, jakým se odehrávala jeho vojenská kariéra. Byl to jednoznačně nacista,“ řekl VICE News Andrés Colmán, významný paraguayský novinář a autor knihy o útěku Josefa Mengeleho do Paraguaye. „Teprve když válka skončila a on se musel stát spojencem USA, trochu zamaskoval svůj nacismus,“ dodal Colmán.