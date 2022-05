Milion a půl případů za tři dny. Severní Koreu drtí pandemie

Trvalo téměř dva a půl roku, než covid-19 doputoval z čínského Wu-chanu do severokorejského hlavního města Pchjongjang. Alespoň to tvrdí severokorejská vláda, která až do konce minulého týdne popírala jakékoli potvrzené případy nákazy na svém území, čímž se KLDR zařadila mezi jediné tři státy světa bez potvrzeného výskytu nákazy.