Data: Proč řada demokratických států neodsuzuje Rusko

Ruskem rozpoutaná válka na Ukrajině a postoje, jež k ní zaujímají ostatní státy, se mohou na první pohled zdát jako souboj mezi demokraciemi a autokraciemi. Bližší prozkoumání však ukazuje, že je to pohled zavádějící.

Dobře se to ukazuje na hlasování jednotlivých zemí na Valném shromáždění OSN, které pozastavilo členství Ruska v Radě pro lidská práva. Hlavním důvodem byla obvinění, že ruští vojáci zabíjejí civilisty. Rusko se následně mandátu vzdalo.

Rezoluce iniciovaná Spojenými státy dosáhla dvoutřetinové většiny hlasujících členů, která je nutná k jejímu přijetí. 93 zemí bylo pro, 24 proti a 58 se zdrželo hlasování – jejich hlasy se do konečného součtu nepočítaly.

Současné rozdělení světa lze podle Zakarii chápat jako na země, které věří v mezinárodní řád založený na pravidlech, a na ty, které v něj nevěří. „Rusko se projevilo jako přední světový darebácký stát, který hodlá zaútočit na jádro tohoto řádu: normu, že hranice se nemění silou. Moskva se snaží vrátit do říše čisté mocenské politiky, v níž, slovy Thukydida, silní dělají, co mohou, a slabí strpí, co musí.“