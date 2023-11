Pro Brazilce, který v Dublinu zneškodnil útočníka, se vybralo 350 000 liber

Pro Benicia, který pracuje pro Deliveroo a rozváží jídlo, byla založena řada internetových sbírek na webové stránce GoFundMe . Na jedné, s úsměvným názvem Buy Caio Benicio a Pint (Kupte Caiovi Beniciovi pivo – pozn. red.) se pro něj do nedělního podvečea vybralo něco málo přes 350 tisíc liber (9,8 milionu Kč). Ocenil jej i irský premiér Leo Varadkar, který jeho a několik dalších označil za „skutečné irské hrdiny“.

Benicio, který má dvanáctiletého syna a devatenáctiletou dceru, řekl, že se za „hrdinu“ nepovažuje. „Jsem rodič. Sám mám dvě děti. Myslím, že každý rodič by udělal totéž. Je to něco, o čem nepřemýšlíte, prostě jednáte,“ řekl a dodal, že k nezaplacení byla reakce místních a telefonát jeho dětí. „Je hezké, že jsou na mě pyšné. To je velmi, velmi hezké,“ nechal se slyšet.