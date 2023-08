Pět důvodů, proč Havaj zažívá nejtragičtější požáry v USA za sto let

To, co smrtící požáry vyvolalo, se stále vyšetřuje. Plameny a jejich šíření však podpořilo několik důležitých faktorů, které bezprostředně souvisí s klimatickými změnami.

Za suchem na Havaji je nutné hledat především jev La Niña, protějšek známějšího jevu El Niño, který na Havaji obvykle vedl ke značným srážkám. Od 80. let 20. století však začal přinášet srážek méně. „Tyto slabší La Niñy nás ze sucha nedostanou,“ uvedla v rozhovoru pro New York Times ( NYT ) na začátku roku Abby Frazierová, klimatoložka z Clarkovy univerzity, která se zabývá výzkumem Havaje.

Znehodnocené lesy a měnící se počasí dohromady vytváří ideální podmínky pro požáry, které se kvůli tomu rozrůstají do obrovských, nekontrolovatelných plamenů. Podle nedávného výzkumu vzrostl v tropických lesích úbytek stromů v důsledku požárů za posledních 20 let v průměru o 5 % ročně.

U druhého největšího požáru na Maui v historii, k němuž došlo v roce 2021, zasahovalo méně než 300 hasičů, uvedl Trauernicht. „Když to srovnáte s pevninskou USA, bylo by tam pravděpodobně hasičů několik tisíc. To vám dává představu o tom, jaká omezení tu máme. U tohoto požáru právě teď, to vám garantuji, zasahuje každý, kdo je k dispozici,“ řekl.