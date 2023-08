Z veletoku sotva řeka. Klíčová dopravní tepna západní Evropy vysychá

Teplé zimy a tropická letní vedra představují čím dál větší problém pro říční dopravu, a to jak tu obchodní, tak turistickou. Veletoky totiž v jejich důsledku vysychají. Klimatická krize tak zasahuje i vyspělé průmyslové ekonomiky a nutí společnosti hledat pro náklady alternativní trasy.

Mezi takové vysychající řeky patří mimo jiné Rýn, jeden z nejdůležitějších evropských veletoků, protékající hned šesti evropskými zeměmi. Pramení ve švýcarských Alpách, protéká Lichtenštejnskem, Rakouskem, Francií a Německem a nakonec se v Nizozemsku vlévá do Severního moře.

Děje se tak částečně kvůli tomu, že ke konci léta již netaje tolik sněhu jako dříve, a do Rýna se tak dostává méně vody. Zásoby vody ze sněhu se navíc už letos úplně vyčerpaly, vysvětlil agentuře Reuters Dennis Meissner, prognostik z Německého spolkového hydrologického institutu. „Nízké průtoky jsou způsobeny především vysokými teplotami,“ dodává.

Silné deště minulý týden sice hladinu zvedly, což v některých místech umožnilo normální plavbu, podle agentury Reuters je však řeka v severní části okolo Kolína nad Rýnem a Duisburgu stále příliš mělká na to, aby jí mohly proplouvat nákladní lodě.

Klíčovým místem je na řece Kaub ležící západně od Frankfurtu nad Mohanem. Právě tento úsek často rozhoduje o tom, zda lodě budou moci plout dále, či ne. Zástupce německého Spolkového hydrologického institutu řekl agentuře Bloomberg, že v momentě, kdy hladina v Kaubu klesne na 40 cm, je pro lodě převážející zboží ekonomicky nevýhodné skrz něj proplouvat – právě s ohledem na to, jak málo nákladu by mohly převážet.

A strategii pro případ krize mají i další. Výrobce plastů Covestro AG má pohotovostní plány, které zahrnují přesun části výroby do Belgie. Další výrobci si vytvářejí zásoby, veřejné služby skladují náhradní palivo a provozovatelé nákladní dopravy začali obnovovat vozový park pomocí bárek schopných plavby v mělké vodě.

Nákup speciálních lodí je však komplikovaný. Jedna stojí deset milionů eur a mnoho jich zatím po Rýnu nejezdí. Například ze všech 350 lodí dopravní společnosti HGK, která provozuje dopravu na Rýně a dalších německých řekách, jsou pro plavbu v mělkých vodách vhodné pouze čtyři. Další tři jsou ve výrobě. Je zde také problém s kapacitou dodávek lodí, poptávka totiž aktuálně převyšuje nabídku. Nizozemská loďařská společnost De Gerlien van Tiem pro Bloomberg uvedla, že žádné nové objednávky do konce příštího roku nepřijímá, má plno.

To potvrzuje také mluvčí Thyssenkrupp AG, která má na soutoku řek Rýn a Rúr největší německou ocelárnu, která denně spotřebuje asi 60 000 tun surovin. Zastavení dopravy po řece by si tedy vyžádalo 2 000 nákladních aut. Úplné opuštění Rýna tím pádem prakticky není proveditelné a lodní doprava stále zůstává nejekologičtější, nejekonomičtější a nejefektivnější možností, sdělila Bloombergu.

Rýn je navíc zásadní pro německou ekonomiku. Podle Bloombergu to svět mohl vidět na vlastní oči například v roce 2018, kdy hladina Rýnu dosáhla historického minima a doprava po řece se téměř zastavila – německou průmyslovou výrobu to tehdy připravilo o pět miliard eur. Deutsche Bank, která v roce 2023 očekává pokles německé ekonomiky o 0,3 procenta, se domnívá, že delší období nízké hladiny vody by mohlo dokonce oddálit zotavení země z recese.