Sucha v Itálii: Lidé na severu si zoufají, politici ale klima neřeší

A i výhled do budoucna je podle reportéra pochmurný. „V Alpách už teď není skoro žádný sníh. Bude záležet jenom na tom, co v zimě napadne,“ říká.

„I proto se o tom mluví jako o nejhorším suchu za 70 let. Nicméně v posledních 10 letech je to šestý suchý rok. V tom je to ještě horší, vědci tomu říkají chronické sucho,“ vysvětluje Marek. A dodává, že i starousedlíci, zvyklí na vedro, si všímají, že letošní rok se liší.

Rýže, která se používá na rizota, ale také se vyváží do Japonska, se přitom farmáři nechtějí vzdát a vyměnit ji za plodinu, která potřebuje méně vláhy. Chtějí proto po politicích, aby začali do polí a zavlažovacích systému investovat. Ti ale podle Marka zájem nejeví.

„Ptal jsem se na to skoro každého, s kým jsem mluvil a skoro každý se buď zasmál, nebo mávnul rukou a moc se o tom nechtěl bavit. Jsou z toho frustrovaní, protože politické téma to určitě není. A není to téma ani do zářijových voleb,“ vysvětluje.