Proč? Záběry brutálních policistů z Memphisu vyvolaly jen další otázky

„Stalo se něco, co nedokážeme vysvětlit,“ okomentovala memphiská policejní šéfka Cerelyn Davisová zásah několika nyní už bývalých policistů proti řidiči auta, po němž 29letý muž za tři dny zemřel v nemocnici.

Záběry začínají v momentě, kdy už policisté vystupují z auta a jdou do akce, takže z nich nelze poznat, co mohlo být důvodem zásahu. Policie podle BBC tvrdí, že záběry předchozího dění nemá k dispozici, ale nevysvětlila proč.

Později je v záznamu také slyšet, že jeden policista říká dalšímu, který přišel jako posila, že Nichols strhnul volant a málem narazil do policejního auta. Další ze skupiny policistů pak říká, že Nichols asi „na něčem je“, což naznačuje, že si policisté mysleli, že řidič byl pod vlivem drog. Později také policisté říkají, že v jeho autě „nic nenašli“.

Nichols zpočátku neklade viditelný odpor. „Vždyť jsem na zemi,“ odpovídal na opakující se výzvu, ať si lehne. Poté, co na něj policisté použili pepřový sprej, Nichols začal utíkat. Nikdo z policistů ho předtím důkladně nezajistil, takže mohl rychle vstát.

Podle odborníka z Vysoké školy Johna Jaye kriminální spravedlnosti v New Yorku Grega Donaldsona byl zásah policistů od začátku do konce „nepochopitelný“. Donaldson řekl BBC, že kdyby byli policisté dobře vycvičení a následovali správné postupy, postupovali by jinak už při zastavení auta, nebyli tak rozrušení a osobu systematicky zajistili.