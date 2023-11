Propuštění Palestinci se vrací domů. Věznili je za hození kamene, líčí

Podle palestinských skupin zabývajících se ochranou lidských práv zadržují izraelské bezpečnostní jednotky rekordní počet Palestinců, včetně žen a mladistvých. To potvrzuje i izraelská lidskoprávní organizace Becelem .

Od pátku podle aktuálních dat zveřejněných listem The Washington Post propustil Hamás 70 z 240 unesených osob. Izrael poslal domů ze svých věznic na 150 Palestinců.

Podle zpravodajského serveru al-Arabíja byla 37letá žena odsouzená za to, že na kontrolním stanovišti odpálila ve svém autě plynovou láhev a zranila policistu. Podle její verze, kterou přibližuje server al-Džazíra, ovšem výbuch způsobila vadná láhev s plynem na vaření. A sama utrpěla závažné popáleniny.

Džaabisová byla odsouzena k 11 letům, teď byla předčasně propouštěna. „Stydím se ho obejmout, protože už je z něj muž,“ řekla na adresu svého syna, kterého měla možnost naposledy obejmout, když mu bylo sedm let.

Novinářům vylíčila, jak moc se po 7. říjnu zhoršil přístup vězeňské služby k ní i dalším zadrženým. Ostraha je prý začala zavírat na samotky, dokonce jim pouštěla do cel slzný plyn, což u ní vyvolalo, jak řekla, zápal plic.

Během zadržení zažila zavírání do tmavých místností, postřiky pepřovým sprejem a zimu. Dodává, že jediný, kdo byl „schopný pocítit jejich utrpení, byl Hamás“.

„Jsem tak šťastný. Nemůžu uvěřit, že se to děje. Ani nevím, co říct,“ reagoval krátce po příjezdu do Ramalláhu Valíd Taamrí, jeden z propuštěných teenagerů.