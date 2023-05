Saturn postupně ztrácí své prstence

Zabývají se například tím, kdy a jak prstence vznikly, otázkou, se kterou si vědci už roky lámou hlavy. Odhadují také, kdy by Saturn mohl o svou chloubu přijít.

Vývoj sluneční soustavy a jejích planet začal přibližně před 4,6 miliardy let. Někteří vědci se domnívají, že prstence z úlomků ledu a prachu, které obepínají Saturn, vznikly zároveň s planetou. Jiní namítají, že byly vytvořeny o poznání později, jelikož dosud nepodlehly erozi a ztmavnutí v důsledku interakcí s meteoroidy.

Podle Durisena prstence vznikly vlivem dramatických událostí, které se odehrály v posledních několika stech milionech let, a formovaly se ještě v době, kdy na Zemi žili dinosauři.

Nové studie se věnují také budoucnosti prstenců. Sonda Cassini sledovala, jak meteroidy, které pronikají do prstenců, vytlačují vnitřní část prstenců směrem k Saturnu a prstence rychle ztrácejí svou hmotnost. Vědci na základě toho odhadli, že prstence budou planetu obepínat nanejvýš ještě několik set milionů let.

„Může se to zdát jako dlouhá doba, ale v dějinách vesmíru je to poměrně rychlá smrt. Mohli bychom mít velké štěstí, že žijeme v době, kdy prstence existují,“ uvedl podle serveru First Post astronom James O’Donoghue, který se zabývá výzkumem Saturnu.