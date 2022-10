První data ukazují dopad války na chudobu. Nejhorší vyhlídky mají děti v Rusku

Válka na Ukrajině a s ní spojené ekonomické dopady uvrhly v regionech východní Evropy a Střední Asie do chudoby navíc až 10,4 milionu lidí. A nejvíce to pocítily děti, kterých nově strádají až čtyři miliony (40 procent).

Uvádí to v pondělí publikovaná studie Dětského fondu OSN (UNICEF), jež zahrnuje data z 22 zemí regionu včetně Ruska, Ukrajiny, Běloruska, balkánských a kavkazských států a středoasijských republik. Zpráva připomíná, že v těchto zemích představují mladší 18 let pouhou čtvrtinu z celé 425milionové populace. Ve výsledku to znamená, že oproti loňskému roku nyní v chudobě žije o 19 procent více dětí.