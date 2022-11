První krok z hluboké krize. Venezuelská vláda našla řeč s opozicí

O správu fondu, do něhož podle agentur mohou směřovat až tři miliardy dolarů (v přepočtu asi 70 miliard korun), se bude starat OSN. Sociální projekty by měly pokrýt finance, které Venezuele zmrazily americké a evropské banky v rámci sankcí po prezidentských volbách v roce 2018. Ty byly podle západních zemí zfalšované.

Venezuelský opoziční lídr Juan Guaidó prostřednictvím sociálních sítí zdůraznil, že nelze odpoutat „pozornost od toho, co je hlavní“. To jsou podle něj svobodné volby. „Pouze v demokracii budeme schopni vytvořit podmínky potřebné k tomu, aby se Venezuela dostala z krize,“ řekl.

Při posledních rozhovorech loni v říjnu jednání uvázla na mrtvém bodě. Madurovi zástupci odstoupili poté, co byl z Kapverd do USA na základě obvinění z praní špinavých peněz vydán podnikatel Alex Saab podezřelý z pochybných obchodů s venezuelskou vládou. Teď se ke stolu vrátili, přestože to Maduro dřív podmínil Saabovým propuštěním a podnikatel zůstává ve vazbě.

Vysoce postavený představitel Bidenovy administrativy podle CNN zdůraznil, že neočekává, že by to mělo hmatatelný dopad na mezinárodní ceny ropy. Německý web Deutsche Welle ale vyzdvihl, že mezinárodní snahy o řešení venezuelské krize nabraly na síle po ruské invazi na Ukrajinu a tlaku, který tím vznikl na globální dodávky energie.

Dohoda se společností Chevron má omezený rozsah, napsal web The New York Times ( NYT ). Platí šest měsíců a poté musí být prodloužena. Dohoda ponechává Spojeným státům prostor pro její zrušení, pokud Maduro nedodrží humanitární nebo jiné závazky.

Podle odhadů OSN zemi kvůli politické a hospodářské krizi opustilo více než 7,1 milionu lidí, z nichž mnozí migrovali do jiných latinskoamerických zemí nebo do USA. Jde o jednu z největších migračních krizí na světě.

USA a Mexiko se před měsícem dohodly na plánu, jenž umožní některým venezuelským migrantům vstup do USA, ale ti, kteří přišli nelegálně, budou posláni zpět do Mexika. Doufá se, že dohoda zmírní tlak na americko-mexické hranici.

Podle dohody bude mít 24 tisíc venezuelských migrantů, kteří splňují podmínky pro vstup do USA, povolen vstup do země i letadlem, v zemi budou moci zůstat až dva roky. Stále je to ale jen nepatrný zlomek těch, co uprchli.