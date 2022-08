Putin a Si Ťin-pching se zúčastní summitu G20 na Bali

Čínský prezident Si Ťin-pching a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se hodlají zúčastnit podzimního summitu velkých světových ekonomik G20 na indonéském ostrově Bali. Agentuře Bloomberg to řekl indonéský prezident Joko Widodo. Mnohé západní země v čele se Spojenými státy usilují o to, aby Indonésie, která letos skupině předsedá, Rusko ze zasedání vyloučila kvůli jeho invazi na Ukrajinu.

„Si Ťin-pching přijede. Prezident Putin mi také řekl, že přijede,“ uvedl Widodo. Je to poprvé, co vůdce čtvrté nejlidnatější země světa potvrdil, že se oba plánují na listopadovém summitu objevit. Účast čínského i ruského prezidenta na setkání, které se má konat 15. a 16. listopadu, později potvrdil agentuře Reuters i Andi Widjajanto, bývalý tajemník vlády a neoficiální poradce prezidenta Widoda.

Si Ťin-pching by se po summitu mohl přesunout do thajského Bangkoku na summit Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC). S Bidenem by se mohl setkat také na okraj tohoto jednání, uvedl s odvoláním na nejmenované zdroje deník The Wall Street Journal (WSJ).