Zprávy z bojiště: Kde se dělostřelci nebáli, fronta se hnula

Kyjev označil Krymský most, který propojuje Rusko a jím ukradený poloostrov, za legitimní vojenský cíl. Nelegální stavbu, jež by měla být zničena. Ruská média označují plán za neproveditelný, most se podle nich zničit nedá. Je chráněn několika liniemi protiraketové obrany a moderními komplexy včetně radarových systémů.