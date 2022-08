The Kyiv Independent: Vojáci z mezinárodní legie zažívají od velitelů teror

„Přišli jsme sem pomoci lidem bojovat za jejich zemi, bojovat tady proti invazi. Nepřišli jsme dělat úplně to samé, co dělají po***** Rusové na ukrajinské půdě,“ říká trpce brazilský dobrovolník z mezinárodní legie v obsáhlé zprávě, kterou ve čtvrtek publikoval ukrajinský server The Kyiv Independent.

Jeho reportéři se zaměřili na zkušenosti zahraničních dobrovolníků, kteří do země přicházejí prakticky od prvních dnů ruské agrese v únoru tohoto roku. Vypověděli, co zažili z rukou ukrajinského velení. Promluvili o nuceném rabování, zneužívání a zejména, jak je velitelé poslali nepřipravené na zničující mise.

Brazilský poručík působí v jedné ze skupin Mezinárodní legie, která spadá pod ukrajinskou rozvědku. A - podobně jako další zahraniční vojáci, s nimiž novináři mluvili -, je hrubě rozladěný z chování velení. Popisuje ho slovy „sebevražedné“ a „amorální“.

Bezpráví vůči dobrovolníkům ze zahraničí přičítají muži několika vyvoleným, kteří stojí v čele - zpravodajskému úředníkovi Tarasu Vašukovi staršímu, jeho synovci Tarasu Vašukovi mladšímu (také zpravodajskému úředníkovi) a Sašovi Kuchynskému, kteří jednotku řídí.

Místo evakuace „nás tam nechali“

Svou zkušenost s ukrajinským velením legionářů svěřil Američan, který se zúčastnil několika bojových misí v blízkosti ukrajinského města Mikolajiv. Ve zprávě popisuje, jak jeho jednotku objevili ruští vojáci a začali na ně střílet. Jenže další skupina, co stála za nimi, se místo pomoci stáhla. Zůstali sami v přední linii.

„Doslova nás tam nechali a nechtěli nás evakuovat,“ líčí. Při tomto střetu zemřel jeho spolubojovník Scott Sibley. Další tři utrpěli těžká zranění, popisuje dále.

Poté, co se zbytku podařilo přežít a vrátit se, dostala za úkol vydat se na místo jiná skupina. „Řekli jsme veliteli, že ty pozice objevili Rusové… Jestli se tam vrátíme, zemřeme,“ vzpomíná Američan. Taras Vašuk starší na to nedbal. Na pozice skutečně vyrazila jiná skupina a historie se opakovala - čtyři vojáci byli zabiti, několik jich utrpělo zranění a jeden se dostal do zajetí.

Nejobávanější Saša

Ještě k horším krokům podle svědectví přistupoval Saša Kuchynskyj - původně muž žijící v Polsku s bohatou kriminální historií, kterému se v ukrajinské armádě podařilo získat vysokou pozici. Vojáci ho v článku popisují jako častého konzumenta alkoholu, který týrá své podřízené. Nechybí ohrožování zbraní, vysmívání, oplzlé poznámky na adresu žen ze zdravotnického týmu.

„Saša zavolal Tarasovi, aby dostal požehnání, že si může dělat, co chce. A Taras se za něj vždycky postavil,“ vzpomíná dobrovolník ze Skandinávie.

Brazilce poslal Kuchynskyj spolu s dalšími na sebevražednou misi v Severodoněcku. Poručík vypráví, jak se společně s dalšími nejdříve dva týdny připravoval na odminovávací operaci, která zahrnovala i výcvik ohledně techniky, aby byl následně bez vysvětlení a přípravy poslán s dalšími do boje. Rozkazy, které dostali, byly podle něj nekonzistentní.

Další historku přibližuje i kanadský voják, kterému dal Kuchynskyj na začátku června kontroverzní úkol – odjet na přední frontovou linii do lokálního obchodního centra v Lysyčansku a odvést z něj zboží. „Napřímo jsem slyšel, jak Saša Kuchynskyj dával rozkaz dalším vojákům ve skupině, aby se vloupali do obchodního centra a co nejdříve posbírali nábytek, elektroniku a všechno cenné,“ uvedl v prohlášení.

„Místní viděli, jak nakládáme nábytek, z čehož mi nebylo příjemně. Bylo to, jako bychom je okrádali. Kvůli tomu jsem na Ukrajinu nepřijel,“ vypověděl k incidentu kolumbijský voják.

Někteří proto rozkaz odmítli, jak dokládá video, které Kyiv Independent k článku přiložil. Podle vojáků tento typ úkolu nebyl pro Kuchynského výjimkou.

Zahraniční legionáři dále popisují, jak byli svědky podezřelého pohybu zbraní, které si Kuchynskyj přisvojoval.

„Během mého pobytu v Severodoněcku přijelo maskované civilní vozidlo s termokamerami,“ řekl Kolumbijec. „Mezi vojáky se ale nedostaly, protože údajně nebyly. Mezitím ale Saša Kuchynskyj navrhl vojenskému personálu mezinárodní legie koupit tyto termokamery za 300 dolarů,“ dodal.

Ukrajinské vedení mlčí

Novináři se po výpovědi vojáků rozhodli Kuchynského konfrontovat. Vypovídat nicméně odmítl. „Je na Úřadu vojenského prokurátora, aby se těmito otázkami zabýval,“ řekl po telefonu. „Bez komentáře. Jsem zaneprázdněn,“ dodal a zavěsil.

Ukrajinští novináři tvrdí, že se vojáci rozhodli promluvit především proto, že se jim dosud nedostalo zastání na žádné vojenské ani politické úrovni.

Původně nechtěli problémy s vedením ani publikovat, ani veřejně řešit.

Prezidentská komisařka pro práva vojáků Alyona Verbytska pro The Kyiv Independent uvedla, že o stížnosti své nadřízené již informovala. Velitelé i zákonodárci se nicméně zatím ke kauze odmítli vyjádřit.

Někteří zahraniční vojáci se už kvůli chování svých nadřízených rozhodli na Ukrajině skončit. Ti, co zůstali, vidí jako jediné řešení reformu pod nově ustanoveným vedením.

„Mám velmi, velmi, velmi příjemnou zkušenost se všemi v ukrajinské armádě mimo Sašu a Tarase,“ řekl například k aktuální situaci jeden z amerických vojáků.