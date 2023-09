Putin jednal s bývalým velitelem vagnerovců o vzniku dobrovolnických jednotek

To podle agentury Reuters ukazuje, že se ruské vedení snaží dát najevo, že získalo kontrolu nad žoldnéřskou skupinou, která se v červnu neúspěšně pokusila provést ozbrojenou vzpouru.

Krátce po ní Putin vagnerovcům, kteří se osvědčili zejména v bojích na Ukrajině, nabídl možnost dále bojovat, nicméně podle listu Kommersant naznačil, že by si přál, aby se do vedení skupiny místo jejího dosavadního šéfa Jevgenije Prigožina postavil Trošev.

Putin má rád lidi, co jsou mocní, ale ne tolik, aby ho vyzývali. Tak odborníci popisují vlastnosti, které by měl mít nový lídr vagnerovců. Ti se po smrti Prigožina protloukají v Rusku, kde po nich sáhla konkurence, nebo v Africe.

Speciální vojenskou operací Moskva nazývá ruskou invazi na Ukrajinu. Putin připomněl, že Trošev sám v takové jednotce více než rok bojoval. „Víte,… jak se to dělá, víte, které problémy je třeba řešit předem, aby práce na bojišti šla co nejlépe a co nejúspěšněji.“