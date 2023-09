Hledá se nový Prigožin. Putin má ale podmínky

Najít natolik svérázného lídra, který by se mohl stát populární jako Prigožin – a to i po jeho smrti –, není jednoduché. „Výběru nepomáhá, že byl Prigožin charismatický muž, který inspiroval své muže, aby dělali velké věci,“ uvedl v této souvislosti expert Mike Martin z londýnské King's College pro německý server Deutsche Welle.

Podobně jako je těžké rozklíčovat, zda se vůbec šéf vagnerovců hledá nebo kdo by jím mohl být, není jednoduché sledovat, jaký je další osud tisíců vojáků. „Část z nich, ti různí kriminálníci, kteří si na frontě chtěli vydělat za půl roku peníze, odešla do civilu. Pokud tedy přežili,“ uvádí dále Svoboda.

Zjištění, co by se mohlo s částí vagnerovských aktivit dít dále, přinesl na začátku září také deník The New York Times. Podle dvou západních představitelů, kteří pro NYT promluvili, by GRU mohla převzít žoldnéřské operace a Služba vnější rozvědky propagandu a on-line dezinformační kanály zaměřené na cizí země.