Putin poprvé od války na cestách. Účast na G20 provázejí otazníky

„Myslím, že bude lepší, když mu do očí řekneme, co si myslíme, pokud přijde.“ Slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové se týkají účasti Vladimira Putina na summitu největších ekonomik světa. Ten se bude konat v polovině listopadu na indonéském ostrově Bali.

Putinův poradce Jurij Ušakov už Draghimu vzkázal, že to není jeho věc. „No, o tom nerozhoduje Draghi. Pravděpodobně zapomněl, že už nepředsedá G20,“ řekl zahraničněpolitický poradce Kremlu. Itálie předsedala skupině loni, po ní převzala předsednictví Indonésie.

Do Indonésie se už začátkem července chystá na jednání ministrů zahraničních věcí šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov.

Pokud by Putin skutečně na Bali vyrazil, šlo by o jednu z jeho nemnoha letošních zahraničních cest. Ještě před rozpoutáním války proti Ukrajině se účastnil zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her v Číně.