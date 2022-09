Putin přenesl válku z Ukrajiny do Ruska. Může ho to zničit, říká analytik

Díky charkovské ofenzívě z tohoto měsíce přebrala Ukrajině otěže války a je to teď ona, kdo určuje ráz bojů. Ukrajinský bezpečnostní analytik Mychajlo Samus v rozhovoru pro Seznam Zprávy tvrdí, že ruská mobilizace je toho důsledkem. Její načasování je ale podle něj nevhodné, protože se blíží zima.

„Většina vojáků, které (Rusko) pošle na frontu, bude špatně vybavena a s minimálním výcvikem. Zároveň načasování mobilizace není vhodné, protože se blíží zima a jak na jihu, tak i východě jsou zimy celkem chladné. A jsem si jist, že vojáci nedostanou kvalitní vybavení a oblečení, aby vydrželi v zákopech,“ soudí Samus.

Analytik, který v minulosti působil v ukrajinské armádě, se v rozhovoru vyjadřuje i k možnostem nasazení ruských jaderných zbraní nebo ke stavu ofenzívy v Chersonské oblasti na jihu země.

Ruský prezident Putin vyhlásil částečnou mobilizaci. Co to značí o stavu ruské armády a jak se to promítne do průběhu války?

Mobilizace to už není něco jako speciální operace, má jasný rámec a řád, který je jasně daný zákonem. Podle mých propočtů se může týkat až 16 milionů lidí, ministr (Sergej) Šojgu předběžně mluvil až o 25 milionech branců.

Ale co je nejdůležitější – ruská invaze se mění na válku uvnitř Ruska. Speciální operace se netýkala obyčejných Rusů, to ale mobilizace mění. Byla tím porušena společenská smlouva mezi vládnoucí elitou a obyčejnými lidmi, která říkala: budete mít plnou ledničku a zábavu v televizi a mě (Putina) necháte vládnout. A nyní se tato společenská smlouva úplně rozpadá v základech. Putin ve své podstatě přenesl válku z Ukrajiny do Ruska a to může mít pro ruský režim destruktivní důsledky.

Z vojenského hlediska se první vlna bude týkat 300 000 lidí a jejich příprava potrvá zhruba měsíc. Ale ten povolovací rozkaz nepřijde jenom jim. Bude chodit milionům lidí a oni si pak mezi nimi budou vybírat. Pokud jde o počet, je to skutečně velké číslo. Když se podíváme historicky na ruskou armádu, tak reálné bojové jednotky se skládají ze 300 tisíc lidí. Putin tak vlastně mobilizací říká, že to první 300tisícové bojové jádro je zničené a on potřebuje dalších 300 000, aby mohl bojovat dál.

Mobilizace se má dotknout občanů v záloze a s vojenskou zkušeností. Ale jakou zkušenost tito lidé mají. Mají nastoupit na frontu a začít bojovat dle moderních standardů války, ale oni se učili podle sovětských učebnic. Takže tento příliv nové síly nepřidá ruské armádě na bojeschopnosti. A nesmíme zapomenout ani na materiální zabezpečení nových branců, už teď mají Rusové problém s logistikou a zásobováním.

Jaký to může mít vliv na společenské dění v Rusku? Ruský prezident se dlouho vyhlášení mobilizace vyhýbal.

Narušení zmíněné společenské smlouvy bude takový sociální průzkum, jak to skutečně s Rusy je. Protože i na Západě se ozývají hlasy, že za to nemůže ruská společnost, ale Putin. Teď se ukáže, jestli budou všichni pokojně nastupovat do armády a pochodovat do války. Pokud k tomu opravdu dojde, všechno se mění a z Ruska se stává globální hrozba v tom smyslu, že Rusové věří Putinovi a jsou připraveni za něho umírat.

Ukrajinská armáda získala pod svou kontrolu téměř celou Charkovskou oblast a vede ofenzívu v chersonském směru. Čeho jsme teď ve vývoji války na Ukrajině svědky?

Díky charkovské ofenzívě přebrala Ukrajina strategickou iniciativu a to způsobilo, že ruská armáda už nerozhoduje, kde se bude válčit, protože jejich velení neví kdy, odkud a kam Ukrajina povede útok. Proto Putin neměl jiné řešení než vyhlásit částečnou mobilizaci. Její načasování ale není vhodné, protože se blíží zima a jak na jihu, tak i východě jsou zimy celkem chladné. A jsem si jist, že vojáci nedostanou kvalitní vybavení a oblečení, aby vydrželi v zákopech.

Objevovaly se názory, že těžká obrněná technika ztrácí smysl. Ukrajina během charkovské ofenzívy zahájila útok s pomocí kombinovaných sil, včetně silného tankového kontingentu. Objevila se i informace, že by Spojené státy mohly někdy v budoucnu dodávat nespecifikovaný typ tanku. Ukazuje se, že jsou tanky stále důležité pro masivní ofenzívy?

V Charkovské oblasti díky rázu krajiny jdou podobné tankové ofenzívy provádět, v tom se liší od jihu, který je hodně agrární a zároveň je tam spousta kanálů, které jsou vlastně takové protitankové příkopy.

Chování ukrajinské armády na chersonském směru mi teď nepřipomíná úplně ofenzívu, ale neustále udržovaný a zvyšovaný tlak. Ostřelování a narušovaní zásobovaní a logistické infrastruktury. A až nastane ten správný okamžik, tak dojde k obklíčení nebo zajetí obrovského množství ruských vojáků. Zároveň jsem přesvědčený, že tanky budou hrát velmi důležitou roli i v budoucnu.

Blíží se období dešťů a zima. Může to být pro některou stranu výhoda? Jaký vývoj očekáváte v nadcházejících dnech a týdnech, kudy bude ukrajinská ofenziva pokračovat?

Ukrajina má tak měsíc a půl až dva, než se počasí začne lámat. Za měsíc mohou zároveň přicházet první mobilizovaní a do této doby musí Ukrajina reagovat. Má teď strategickou převahu, která není statická, ale je to dynamický proces, který je zapotřebí využít. Rusové, jak víme, nemají lidské rezervy, a proto nemohou přesouvat jednotky jinam, protože by ohrozily pozice jinde.

V současnosti mají velké množství lidí v oblasti Chersonu, ale ty nemůžou přemisťovat. Zároveň Kyjev útočí na Lyman, což se dát brát jako příprava na osvobození Luhanské oblasti. Protože podle mých informací Rusové nemají v luhanském směru velké množství lidí.

Vyskytují se samozřejmě různé možnosti, může se jít na Luhanskou a Doněckou oblast nebo směrem na Mariupol nebo Melitopol. Rusové se nyní opravdu usilovně snaží zjistit, jaké plány má ukrajinská armáda. Další měsíc bude skutečně velmi zajímavý, kde se co a jak bude odehrávat a jak ho využije ukrajinská armáda.

Teď může využít těžkou obrněnou techniku, ale později skutečně může nastat situace, že už ani tanky neprojedou. A já doufám, že Ukrajina tuto strategickou převahu využije efektivně.

U Chersonu ukrajinská ofenzíva narazila na poměrně dobře připravenou ruskou obranu. Ukrajinský útok „nevyhořel“, ale ztráty tam nejsou zanedbatelné a ruská fronta se nezhroutila. Nepomohlo by útočícím jednotkám otevření druhé fronty například směrem na Melitopol nebo Mariupol?

Ofenzíva v chersonském směru neprobíhá tak rychle, protože je to celkem otevřená krajina oproti Charkovu. Co je „pozitivní“ zpráva, tak v jejich zákopech sedí výsadkáři. A ukrajinská armáda je pomalinku likviduje místo toho, aby prováděli zvláštní mise a obsazovali nová území.

Ohledně otevření další fronty. Ano, může to být varianta, že se symbolicky zaútočí na Luhanskou oblast a hlavní útok bude na Melitopol a Mariupol. Ale pokud chcete opravdu ruské jednotky obklíčit, musíte dojít minimálně až ke Krymu. Když se podíváte na mapu, tak vzdálenosti mezi jednotlivými místy jsou velké a to má také svá rizika.

Nebo se to provede opačně a hlavní útok se povede na Luhanskou oblast. Zároveň ale nevíte, odkud můžou udeřit oni. Jenom ukrajinské velení skutečně ví, kde a kolik lidí má, jaké má rezervy a kde by případně mohlo postupovat.

Je potřeba si taky uvědomit, že když Rusy vytlačíte z jihu i severu a budete postupovat například na Luhanskou oblast, tak bude pro ruské velení snazší určit kam poslat jednotky a účinně se bránit.

Mychajlo Samus Mychajlo Samus je ředitel kyjevského nezávislého bezpečnostního think tanku New Geopolitics Research Network. Působil přes dvanáct let v ukrajinských ozbrojených silách. Svou kariéru zahájil jako novinář ukrajinského serveru Defense Express. Jako šéfredaktor vedl časopisu Export Control Newsletter. Foto: Facebook Mykhaila Samuse Ukrajinský analytik Mychajlo Samus.

Jak složité bude pro Ukrajince udržet znovu dobyté pozice?

Bude to velká výzva jak pro ukrajinskou armádu, tak společnost. Kyjevská oblast byla okupovaná měsíc a nově osvobozené oblasti půl roku. Místní vidí, že se vracejí do svobodného a civilizovaného světa a je potřeba ho udržet. Důležité je rychle kromě obranných jednotek zformovat i teritoriální obranu z lidí, kteří se tam vracejí nebo tam zůstali a nastavit správně procesy.

Ruská mobilizace je pro ukrajinskou armádu výzva, na kterou musí reagovat a pracovat s ní. Může se stát, že těch 300 tisíc vojáků opět rozmístí po celé délce ukrajinské hranice. Zároveň je zapotřebí sledovat a analyzovat, jak se do toho může případně zapojit Bělorusko.

Kolem měst Soledar a Bachmut v Doněcké oblasti stále pokračují ruské útoky. Jaký mají jejich pokusy o ofenzivu v této oblasti strategický smysl?

Z vojensko-taktického pohledu to žádný význam nemá. Z politického nebo emočního hlediska mohou ukázat, že i oni útočí a chtějí osvobodit zbytek Doněcké oblasti.

Dosazené samosprávy na okupovaných územích ještě tento týden zahájí referenda o připojení k Ruské federaci. Mohla by Moskva v případě, že ukrajinská armáda bude postupovat na daná území, využít taktických jaderných zbraní s odůvodněním, že je to ohrožení jejího území?

Tím by Putin úplně zpochybnil jadernou dohodu, každý by mohl říct, že pokud někdo bude chtít obsazené území zpět, tak použije jaderné zbraně. Pro Ukrajinu to ale nic nemění, bojuje a brání svoje území, a pokud by se podala tomuto vydírání, tak by nemusela bojovat od prvního dne.

Od samotného začátku invaze je pravděpodobnost využití jaderných zbraní velmi nízká a i v současnosti Rusko blafuje. Pokud by je použilo, šlo by de facto o porušení budapešťského memoranda a Moskva už by to neobhájila.

Mě ale znepokojuje, že v Rusku se stále víc ke slovu a vlivu dostávají různé marginální osobnosti. Přestože se to nezdá, tak se Putin snaží udržet obraz nějaké ruské civilizace, ale měl kolem sebe struktury a osoby, které by jaderný útok neodsouhlasily. Tito marginálové ale chtějí vidět Rusko jako největší impérium na světě, které bude diktovat podmínky Spojeným státům a Západu s tím, že jim je úplně jedno ekonomika nebo bezpečnostní záruky.