Kyjev reaguje na Putinův rozkaz k zastavení palby

Podle Kremlu bude klid zbraní platit po celé frontové linii od pátečního poledne až do půlnoci ze soboty na neděli, píše ruská státní agentura TASS.

Je to poprvé od začátku ruské invaze loni v únoru, kdy některá ze stran vyhlásila příměří. Otázkou zůstává, jestli se ho podaří naplnit v praxi. Četná příměří vyhlašovaná v předchozích letech během konfliktu na Donbase byla zpravidla porušovaná.

Poslankyně ukrajinského parlamentu Kira Rudyková pak na sociální síti uvedla, že země se za posledních osm let naučila, co znamená ruská definice příměří. „Znamená to více úmrtí,“ napsala.