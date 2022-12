„Ráno se do školy chodit nebude.“ Francouzská vláda šokovala rodiče i odbory

„Plánované výpadky v dodávkách proudu se dotknou škol a vzdělávacích zařízení ve třech časových úsecích: 8:00-10:00, 10:00-12:00 a poté 18:00-20:00 večer,“ vysvětlil Ndiaye. „Tyto dva dopolední intervaly, pokud se nacházejí v oblasti, kde dochází k výpadkům, budou znamenat, že se žáci v daný den vrátí do školy v brzkém odpoledni, ačkoli pro žáky, kteří jsou v jídelně, bude pravděpodobně zajištěno jídlo. Takže ráno se nebude chodit do školy,“ shrnul Ndiaye.

„Jakékoliv plánované výpadky by neměly postihnout více než čtyři miliony odběratelů současně,“ cituje Reuters z instrukcí, které francouzská vláda zaslala místním samosprávám. Lokální omezování dodávek by podle instrukcí nemělo trvat déle než dvě hodiny a RTE by ho měl ohlašovat den předem.

V podobném duchu se vyjádřila i konkurenční asociace Peep. „Musíme dát přednost školám, viděli jsme, jaké škody způsobilo jejich uzavření. Během zdravotní krize jsme dělali vše pro to, aby školy zůstaly otevřené, a teď by měla být důvodem energetická krize?“ ptá se mluvčí asociace v rozhovoru se stanicí BFM.

„Skutečnou otázkou je četnost těchto výpadků: pokud se to stane jednou nebo dvakrát, není to příliš vážné, pokud se to stává často, je to problém,“ shrnuje obavy učitelů i rodičů mluvčí asociace Peep.