Rekordní stávka mladých lékařů v Anglii postihne desetitisíce lidí

Sdružení pacientů uvedlo, že bezpečnost pacientů by mohla být ohrožena, protože nemocnice mají příliš málo personálu na to, aby zvládly protestní akci, která začala dnes v sedm hodin ráno britského času (8:00 SEČ). Naléhavě vyzvalo ministry a Britskou lékařskou asociaci (BMA), aby zapojili zprostředkovatele, kteří by pomohli urovnat dlouhotrvající spor o platy mladých lékařů. Jednání před Vánoci skončila na mrtvém bodě.