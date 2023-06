Rozvážel pizzu a hrál ragby. Kdo je policií zabitý mladík Nahel

Řeč je o 17letém Nahelovi, kterého v úterý při silniční kontrole střelou do paže a hrudníku zabil policista. Ten byl krátce po činu zatčen a nyní případ vyšetřují kriminalisté. Smrt mladíka alžírského původu vyvolala po celé zemi rozsáhlé protesty a srážky demonstrantů s policií, zatčených jsou už stovky .

Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin, tué par un policier à Nanterre. Qu’une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. pic.twitter.com/mdNp6Aju80

Jako malý kluk sice Nahel miloval fotbal, nakonec ale skončil u ragby. „Toužil společensky i profesně zapadnout, nebyl dítětem, které by žilo prodejem drog nebo drobnou kriminalitou,“ citoval deník Le Parisien Jeffa Puecha, prezidenta ragbyového klubu, za který Nahel hrál.

Dojemné video o svém synovi natočila jeho matka Mounia: „Dnes (v úterý) ráno mi dal velkou pusu a řekl mi: ‚Mami, miluji tě.‘ Řekla jsem mu: ‚Miluji tě, dávej na sebe pozor.‘ O hodinu později mi sdělili, že mého syna zastřelili. Co budu dělat? Byl to můj život, můj nejlepší přítel, byl to můj syn, byl pro mě vším.“