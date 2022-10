Rus utekl před mobilizací: Cena za to postavit se režimu je moc vysoká

„Když v únoru došlo k invazi, byl jsem proti. Neudělal jsem ale nic. Po 21. září a Putinově mobilizaci jsem dostal hrozný strach. Byl jsem jako ochromený, celý den jsem prospal. Byl jsem v šoku, tohle jsem vůbec nečekal,“ popisuje své pocity v rozhovoru pro Seznam Zprávy 33letý Moskvan Leonid.

Mobilizace přiměla Leonida uprchnout ze země. Utekl do Kazachstánu. Redakce jeho identitu zná, rozhodla se však vyhovět žádosti mladého muže a jeho příjmení nezveřejňovat.

Do Kazachstánu utekl už v březnu Leonidův kamarád, který sdílel na sociálních sítích své zážitky z kazašské pohostinnosti. „V té době jsem si nemyslel, že bych ho měl následovat. Rozhodl jsem se zůstat a pokračovat jako obvykle. Mám v Moskvě maminku, táta zemřel, mám byt, v něm kytary…,“ vypráví muž, který se živí jako webový designér a také hudebník.

Došlo mi, že naše vláda nás zabije

Po otázce, jak vnímal zprávy o ruských zvěrstvech a válečných zločinech na Ukrajině, se na chvilku zamyslí: „Budu upřímný. Něco se vás přímo dotýká, něco nepřímo. Samozřejmě když čtete o masakru v Buči, emočně se vás to dotýká, cítíte empatii s utrpením lidí. Na druhou stranu to ale neohrožuje můj vlastní život. V jednu chvíli mi ale došlo, že nás naše vláda zabije a že tu nemůžu zůstat,“ vysvětluje ve chvíli, kdy čeká na odbavení na letišti.

V Kazachstánu je sice nadšený z pohostinnosti a vřelosti tamních lidí, jeho prvním plánem však bylo odletět do Gruzie, kam se nyní vydává.

Hned po vyhlášení mobilizace si Leonid koupil jízdenku do Gruzie, když pak ale četl příběhy lidí, kteří dostávají povolávací rozkazy, cítil paniku a rostoucí stres. Než se rozhodl odejít, promluvil s matkou, která ho podpořila.

„Na Telegramu jsem pak našel chlápka, který psal, že hned v pátek jede do Kazachstánu. Bylo to jako zázrak, napsal jsem mu a zjistil, že bydlí ve stejné ulici,“ líčí Leonid, jak se vydal na cestu. Ta oběma mužům, kteří si najali řidiče, trvala celých 24 hodin.

„Měl jsem jen jeden batoh, žádné kytary, kufry, nic… Měl jsem strach, že zavřou hranice a budu uzavřený ve své zemi. Odjel jsem v pátek 23. září,“ říká uprchlík.

Bizarní na jeho cestě byl fakt, že řidič se ukázal jako stoupenec písmena Z, tedy znaku ruské invaze. „Zaplatili jsme mu a on nás cestou přesvědčoval, abychom šli bojovat,“ vzpomíná ruský uprchlík.

Na hranici by pak museli čekat deset až dvanáct hodin, rozhodli se proto projít ji pěšky, na druhé straně pak našli další auto, které je vzalo dál. Ruští vojáci oběma mužům nadávali do zrádců.

U moře se rozhodnu, co dál

Přijetí na druhé straně mladého muže naopak ohromilo. „Přišli k nám lidé, přinesli teplé jídlo, nic za něj nechtěli… strašný kontrast s tím, co dělají Rusové. Potkali nás na vlakovém nádraží a vzali nás do sportovní haly, spal jsem v kleci na MMA, byla tam sprcha, dali nám čaj,“ vypráví. Poté si se svým cestovatelským společníkem pronajal byt, v němž strávili deset dní.

Další, ale zřejmě ne konečnou zastávkou na Leonidově cestě je gruzínská metropole Tbilisi. Nikoho tam nezná, ale je klidný. Přátelé v Moskvě už pronajali jeho byt, z peněz za pronájem tak může financovat živobytí maminky. „Teď chci jet k moři, strávit tam pár týdnů a rozhodnout se, co dál. Nejspíš budu pokračovat do Turecka nebo ještě dál, nevím. Jednou bych se rád vrátil, teď to ale nejde,“ říká.

Uvědomuje si přitom, že ani on není bez viny. „Cítím samozřejmě spoluzodpovědnost za to, co se v Rusku děje. Cena za to, že protestujete, je ale zkrátka moc vysoká. Možnosti jsou navíc velmi omezené. Když si vzpomenu na demonstrace proti covidovým opatřením, které byly v Evropě, to by u nás bylo něco nepředstavitelného.“

Lidé potřebují čas

Leonid si myslí, že Vladimir Putin nemůže válku vyhrát, může ale zničit celý svět, pokud by se rozhodl pro použití jaderných zbraní. Evropané, kteří jsou proti přijímání ruských uprchlíků, podle něj situaci v jeho zemi příliš nerozumějí: „Pokud nepřijmete Rusy, necháte je podílet se na Putinově válce, to není dobré. Měli bychom dostat šanci někam odejít,“ říká a obdivuje, jak se k Rusům zachovali Kazaši.

V Moskvě je prý atmosféra stále tíživější. Jeden z Leonidových přátel dostal povolávací rozkaz a od té doby se skrývá. Mladých mužů je nyní v ulicích vidět minimum, bojí se, aby neskončili v armádě.