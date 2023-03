Proč Rusové válčí. Motivací není územní zisk ani ideologie

Někteří politologové a antropologové charakterizují Putina jako jiný druh lidské bytosti. „Putina neuchlácholíte. Vezme si, co bude chtít.“

Paradoxně zhruba totéž si zřejmě myslí ruský prezident Putin. Znamená to podle něj, že se všichni – Ukrajinci – přihlásí k identitě ruského národa.

Menší skupiny musí být vtaženy do většího celku

„ Menší skupiny musí být vtaženy do většího celku , který může sloužit jako základ občanského vědomí,“ říká slavný politolog Fukuyama.

„Není to válka o území, nejde ani o klasickou válku o ideologie. Je to válka založená na tom, že Ukrajinci nemohou být Ukrajinci, protože Ukrajinci jsou v podstatě Rusové,“ prohlásil světoznámý politolog Ivan Krastev v ČT24 .

Autor sloupků v denících New York Times a Financial Times, který je původem z Bulharska, tím chtěl upozornit, že Rusové vedou válku o identitu. „Vstoupíte do války, abyste ostatní donutili vnímat vás tak, jak se vnímáte vy,“ upřesnil.