Ruská záchranná mise bude nestandardní. K ISS poletí Sojuz bez pilota

Důvodem poruchy byla podle Roskosmosu drobná trhlina, kterou do vnějšího pláště prorazil mikrometeorit. V případě letu poškozeným Sojuzem by podle ruských vyšetřovatelů hrozilo, že by teplota v lodi po cestě s posádkou vystoupala nad 40 °C, což by spolu s vysokou vlhkostí ohrožovalo nejen lidi, ale i techniku na palubě.