Rusko chce oddálit protiofenzivu. Chystá simulaci jaderné havárie, tvrdí Kyjev

Zpráva o úniku radiaktivního materiálu by podle ukrajinských zpravodajských služeb vzbudila pozornost celého světa a vyústila v rozsáhlé mezinárodní vyšetřování, které by vedlo k pozastavení veškerých bojových operací.

Z toho by těžilo zejména Rusko, které by dostalo více času k přeskupení svých sil a lepší přípravě na očekávaný protiúder, tvrdí ukrajinská rozvědka. Podle ní je jednoznačné, že by Kreml z incidentu v elektrárně obvinil Kyjev.

Konkrétní datum nezmínil. Prozradil ovšem, že operace s cílem získat zpět území zabrané Ruskem by mohla začít „zítra, pozítří nebo za týden“. „Bylo by podivné, kdybychom oznamovali data, kdy má začít ta nebo jiná událost. Takhle se to nedělá… Naše země má před sebou velmi odpovědný úkol. A my chápeme, že nemáme právo udělat chybu,“ dodal.