Rusko je na cestě do ekonomického zapomnění, tvrdí vědci z Yaleu

Rusko také z velké míry ztratilo pověst vývozce komodit, protože muselo přejít ze svých hlavních trhů v Evropě do Asie. Země se vůbec poprvé dostala do rozpočtového deficitu a prezident Vladimir Putin řeší podle yaleských expertů problémy fiskálními a měnovými intervencemi, jež nejsou udržitelné.

Ruské finanční trhy dosahují podle zprávy nejhorších výsledků na světě, což omezuje schopnost čerpat nové investice k oživení ekonomiky. Badatelé upozorňují i na to, že vláda si při zveřejňování statistik vybírá jen ty příznivější, ostatní zamlčuje. Propad průmyslové výroby je tak alarmující: například ve výrobě aut to v červnu bylo 89 procent, výroba optických kabelů pak poklesla oproti stejnému období v loňském roce o 80 procent.

Vážným problémům čelí dokonce i ruské energetické firmy, jejichž hodnota na burze klesá. Investoři už přišli na to, že například Gazprom bude muset investovat své zisky do budování nových plynovodů vedoucích do Číny a zbytku Asie. Zatímco dříve jejich budování financovala Čína (jako v případu plynovodu Sibiřská síla za 45 miliard dolarů), teď už to Číňané dělat nebudou, protože si uvědomují ruskou slabost vůči nim.