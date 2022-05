Rusko rozesílá pokyny pro případ mobilizace, tvrdí ukrajinské tajné služby

„Rusové začínají dostávat příkazy k mobilizaci, které říkají, že pokud bude vyhlášena, musí se dostavit k vojenské registraci a narukovat do deseti hodin. Oznámení chodí ve velkém do práce, a to i lidem, kteří nikdy v armádě nesloužili, ale jen studovali na vojenských katedrách,“ uvedly ukrajinské zpravodajské služby podle serveru Ukrainian News.

V pátek se zároveň dolní komora ruského parlamentu zabývá úpravami zákona, které by znamenaly zrušení věkového omezení pro zájemce o profesionální vojenskou službu. Vyplývá to z informace zveřejněné na webu Státní dumy. Podle stávajících pravidel mohou první smlouvu o práci v ozbrojených silách v Rusku uzavřít pouze ruští občané ve věku od 18 do 40 let a cizinci od 18 do 30 let.