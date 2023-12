Ruský soud poslal na 12 let do vězení bývalého ministra Abyzovova

Soud v Moskvě dnes uložil trest 12 let odnětí svobody bývalému ruskému ministrovi Michailu Abyzovovi, a to za vytvoření zločinecké organizace a zpronevěru. Informovala o tom stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda na svém webu. Abyzov do roku 2018 jako ministr zodpovídal za projekt Otevřená vláda, který měl zaručit transparentnost státní moci a její přiblížení občanům. Zatčen byl už v roce 2019.