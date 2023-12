Ruský soud prodloužil vazbu nacionalistovi, který kritizoval Putina

Girkin, známý také jako Igor Strelkov, v listopadu oznámil, že se chce v březnových volbách ucházet o prezidentský úřad. Rozhodnutí soudu však ještě více snižuje šance, že by vůbec mohl kandidovat, napsala agentura Reuters.

Další jednání soudu v Girkinově kauze je naplánováno na 14. prosince. Bude se konat za zavřenými dveřmi, navzdory požadavkům Girkina a jeho obhajoby, informuje web The New Voice of Ukraine.