Část ruských podnikatelů by ráda zavedla šestidenní pracovní týden a žádá ministra práce Antona Koťakova, aby k tomu učinil potřebné kroky. Vyzvala k tomu Asociace pro rozvoj vlasteneckého podnikání Avanti. Informaci přinesl ruský provládní deník Izvestija.

Jeden pracovní den v týdnu navíc by podle asociace „pomohl posílit ruskou ekonomiku postavenou před moderní výzvy“. Výsledkem by byl technologický „pokrok“ nebo snížení závislosti na zahraničních institucích.

Poukazuje na to, že tehdy Rusové pracovali šest a někdy dokonce i sedm dní v týdnu. Pětidenní pracovní týden s osmihodinovou pracovní dobou SSSR zavedl až v roce 1967. Šest dní v týdnu podle deníku Izvestija dál pracují zaměstnanci například v Nepálu a Íránu.

Kreml čím dál více přizpůsobuje ruské hospodářství potřebám války na Ukrajině. Je to marné úsilí, nebo si přerozdělováním výdajů zajistí pevnější podporu obyvatelstva? Přečtěte si listopadovou analýzu Seznam Zpráv.

Asociace Avanti vznikla v roce 2014 na popud čečenského podnikatele a bývalého ruského senátora Umara Džabrajlova a jejím cílem byl boj proti odlivu ruského kapitálu do zahraničí. Ruský opoziční server The Moscow Times dává její založení do souvislosti s vlnou „vlastenectví“, kterou tehdy vyvolala ruská nezákonná anexe ukrajinského poloostrova Krym.